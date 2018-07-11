Смоленская катастрофа: Россия отказала Польше в реконструкции самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Россия ответила отказом на просьбу Подкомиссии по восстановлению расследования причин авиакатастрофы польского президентского самолета недалеко от Смоленска 10 апреля 2010 о предоставлении возможности провести в Смоленске реконструкцию машины Ту-154М с ее обломков. Об этом сообщила сообщила пресс-секретарь Подкомиссии Марта Пальонек, передает УНН со посиланянм на "Польское радио".
В письме Министерства иностранных дел РФ утверждается, что реконструкция самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможна без их нарушения, изменения внешнего вида и особых признаков.
"Позиция российской стороны свидетельствует о плохой воле или об абсолютном отсутствии профессионализма в сфере расследования авиакатастроф. Поскольку Международная организация гражданской авиации в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) считает реконструкцию чрезвычайно важной для выяснения причин катастрофы", - написала пресс-секретарь Подкомиссии.
На взгляд польской стороны, реконструкция, согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации, никоим образом не угрожает нарушением, изменением вида и особых признаков частей обломков самолета.
"Наоборот - это ключевая процедура, позволяющая установить причинить катастрофы", - говорится в коммюнике.
В заявлении Подкомиссии также говорится, что "позиция российской стороны подтверждает вывод, содержащийся в отчете Совета Европы, сравнивает действия Российской Федерации с поведением СССР по делу о массовом убийстве польских офицеров в Катыни, и прямо называет эти действия провокационными".
Обломки самолета Ту-154M с 2010 года находятся на территории аэродрома в Смоленске. Москва утверждает, что не может передать их Польше до тех пор, пока не закончит собственное следствие.
Как сообщал УНН, польская прокуратура провела последнюю процедуру эксгумации останков погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.
Детальные исследования польской комиции показали, что на элементах корпуса разбитого под Смоленском польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки.
Напомним, во время проведения эксгумации и судмедэкспертиз 77-ми жертв Смоленской катастрофы было обнаружено 69 фрагментов тел 26 человек, которые были в гробах других людей.
10 апреля 2010 в катастрофе Ту-154 в Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Лех Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, а также польского духовенства, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровский.