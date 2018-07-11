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Смоленська катастрофа: Росія відмовила Польщі в реконструкції літака

Смоленська катастрофа: Росія відмовила Польщі в реконструкції літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Росія відповіла відмовою на прохання Підкомісії з відновлення розслідування причин авіакатастрофи польського президентського літака неподалік Смоленська 10 квітня 2010 року про надання можливості провести в Смоленську реконструкцію машини Ту-154М з її уламків. Про це повідомила речниця Підкомісії Марта Пальонек, передає УНН з посиланянм на "Польське Радіо".

У листі від Міністерства закордонних справ РФ стверджується, що реконструкція літака з уламків, зібраних на місці події, неможлива без їхнього порушення, зміни зовнішнього вигляду та особливих ознак.

"Позиція російської сторони свідчить про погану волю або про абсолютну відсутність професійності у сфері розслідування авіакатастроф. Оскільки Міжнародна організація цивільної авіації у своїй інструкції (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) вважає реконструкцію надзвичайно важливою для з'ясування причин катастрофи", - написала прес-секретар Підкомісії.

На погляд польської сторони, реконструкція, відповідно до рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації, жодним чином не загрожує порушенням, зміною вигляду та особливих ознак частин уламків літака.

"Навпаки – це ключова процедура, що дозволяє встановити причинити катастрофи", - йдеться у комюніке.

У заяві Підкомісії також говориться, що "позиція російської сторони підтверджує висновок, що міститься в звіті Ради Європи, що порівнює дії Російської Федерації з поведінкою СРСР у справі про масового вбивство польських офіцерів у Катині, і прямо називає ці дії провокаційними".

Уламки літака Ту-154M з 2010 року перебувають на території аеродрому в Смоленську. Москва стверджує, що не може передати їх Польщі доти, поки не закінчить власне слідство.

Як повідомляв УНН, польська прокуратура провела останню процедуру ексгумації останків загиблих в авіакатастрофі під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Детальні дослідження польської коміції засвідчили, що на елементах корпусу розбитого під Смоленськом польського літака Ту-154М, а також на тілі принаймні однієї жертви катастрофи виявлено сліди вибухівки.

Нагадаємо, під час проведення ексгумації і судмедекспертиз 77-ми жертв Смоленської катастрофи було виявлено 69 фрагментів тіл 26 осіб, які були в трунах інших людей.

10 квітня 2010 року в катастрофі Ту-154 в Смоленську загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський з дружиною, керівники всіх родів військ, начальник генерального штабу, представники Сейму та Сенату, а також польського духовенства, останній президент Польщі у вигнанні Ришард Качаровський.

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