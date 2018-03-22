СММ ОБСЕ зафиксировала почти 150 взрывов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 марта по 19:30 20 марта зафиксировала 144 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Наблюдательной миссии.
“В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в том числе, около 80 взрывов против примерно 65 соответственно”, — говорится в отчете.
В СММ также отметили, что: “В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 64 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда СММ не зафиксировала ни одного такого нарушения”.
“20 марта в подконтрольных правительству районах мини-БПЛА СММ зафиксировал 5 БМП-2 у Николаевки и 2 БМП-2 вблизи н.п. Новогнатовка. Наблюдатели видели 1 военный грузовик, перевозивший на буксире 1 накрытую брезентом зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) вблизи н.п. Луганское... В неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и 2 боевые бронированные машины (типа БМП), стоявших на территории объекта, а также 3 МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта вблизи н.п. Первомайск и 1 МТ-ЛБ в н.п. Веселая Гора”, — добавили в Миссии.
Как сообщал УНН, боевики обстреливают район Станицы Луганской для срыва разведения войск.