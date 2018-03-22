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СММ ОБСЄ зафіксувала майже 150 вибухів на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала майже 150 вибухів на Донбасі

Київ • УНН

 • 8653 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 березня по 19:30 20 березня зафіксувала 144 вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спостережної місії.

“У Донецькій області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, близько 80 вибухів проти приблизно 65 відповідно”, — йдеться у звіті.

У СММ також зазначили, що: “У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 64 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли СММ не зафіксувала жодного такого порушення”.

“20 березня у підконтрольних урядові районах міні-БПЛА СММ зафіксував 5 БМП-2 біля Миколаївки і 2 БМП-2 поблизу н.п. Новогнатівка. Спостерігачі бачили 1 військову вантажівку, що перевозила на буксирі 1 накриту брезентом зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) поблизу н.п. Луганське... У непідконтрольних урядові районах СММ зафіксувала 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ) і 2 бойові броньовані машини (типу БМП), що стояли на території об’єкта, а також 3 МТ-ЛБ, які стояли за межами об’єкта поблизу н.п. Первомайськ й 1 МТ-ЛБ у н.п. Весела Гора”, — додали у Місії.

Як повідомляв УНН, бойовики обстрілюють район Станиці Луганської для зриву розведення військ.

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