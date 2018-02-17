СММ ОБСЕ с начала года около 150 раз не допускали на объекты на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. С начала 2018 года патрули Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не пропускали на объекты в Донбассе около 150 раз как одной, так и другой стороны. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг на пресс-брифинге в Луганске, передает УНН.
"Если мы берем отрезок с начала этого года, мы столкнулись примерно с 150 случаями остановки наших патрулей. Это значит, что 150 раз мы не имели возможности задокументировать сложившуюся ситуацию на местах, 150 раз мы не смогли установить те факты, которые нам поручено мандатом устанавливать", - сказал он.
По словам А.Хуга, эти случаи зафиксированы как с одной, так и другой стороны.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала увеличение нарушений режима тишины на Донбассе на 30%.