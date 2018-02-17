СММ ОБСЄ з початку року близько 150 разів не допускали на об’єкти на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. З початку 2018 року патрулі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ не пропускали на об’єкти на Донбасі близько 150 разів як одного, так й іншого боку. Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг на прес-брифінгу в Луганську, передає УНН.
“Якщо ми беремо відрізок з початку цього року, ми зіштовхнулися приблизно зі 150 випадками зупинення наших патрулів. Це значить, що 150 разів ми не мали можливості задокументувати ситуацію, яка склалася на місцях. 150 раз ми не змогли встановити ті факти, які нам доручено мандатом встановлювати”, — сказав він.
За словами А.Хуга, ці випадки зафіксовані як з одного, так й іншого боку.
Нагадаємо, ОБСЄ зафіксувала збільшення порушень режиму тиші на Донбасі на 30%.