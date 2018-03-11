СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье

КИЕВ. 11 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не подтверждает информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье, но заявляет о усиленный мониторинг в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.