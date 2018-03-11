СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не подтверждает информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье, но заявляет о усиленный мониторинг в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в ответе.
В СММ ОБСЕ отмечают, что продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.
Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде в состав миссии входят 12 человек.
В феврале в Ужгороде произошли два инцидента, связанные с Обществом венгерской культуры: нападения на здание датируются 27-м и 4-м февраля.
27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - сейчас находится в розыске.
Как ранее сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.