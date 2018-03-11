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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 41955 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55942 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59446 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 102574 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 93913 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Актуальное
СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье

СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 9296 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине не подтверждает информацию об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье, но заявляет о усиленный мониторинг в Ужгороде. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ, пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"В ответ на недавние события в Ужгороде и его окрестностях СММ ОБСЕ усилила мониторинг в этом районе", - говорится в ответе.

В СММ ОБСЕ отмечают, что продолжать мониторинг ситуации в Ужгороде "путем непрерывного патрулирования" из Ивано-Франковска.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ проинформировала его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье. В частности сообщалось, что миссия ОБСЕ якобы будет базироваться в Ужгороде в состав миссии входят 12 человек.

В феврале в Ужгороде произошли два инцидента, связанные с Обществом венгерской культуры: нападения на здание датируются 27-м и 4-м февраля.

27 февраля в центре Ужгорода неизвестные подожгли здание Общества венгерской культуры Закарпатья. 4 марта в ходе спецоперации Нацполиции и СБУ были задержаны причастные к поджогу двое жителей Кропивницкого. Организатор - житель Приднестровья - сейчас находится в розыске. 

Как ранее сообщал УНН, двум полякам составили уведомление о подозрении в поджоге венгерского общества в Ужгороде.

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