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СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті

СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не підтверджує інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявляє про посилений моніторинг в Ужгороді. Про це повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.

“У відповідь на нещодавні події в місті Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ посилила моніторинг у цьому районі”, — йдеться у відповіді.

У СММ ОБСЄ наголошують, що продовжуватимуть моніторинг ситуації в Ужгороді “шляхом безперервного патрулювання” з Івано-Франківська.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Зокрема повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито базуватиметься в Ужгороді до складу місії входять 12 людей.

У лютому в Ужгороді сталися два інциденти, пов’язані із Товариством угорської культури: напади на будівлю датуються 27-м і 4-м лютого.

27 лютого у центрі Ужгорода невідомі підпалили будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. 4 березня у ході спецоперації Нацполіції та СБУ були затримані причетні до підпалу двоє мешканців Кропивницького. Організатор — мешканець Придністров′я — зараз перебуває у розшуку. 

Як раніше повідомляв УНН, двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді.

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