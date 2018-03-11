СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті

КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не підтверджує інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявляє про посилений моніторинг в Ужгороді. Про це повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.