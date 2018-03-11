СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні не підтверджує інформацію про відкриття спостережної місії на Закарпатті, але заявляє про посилений моніторинг в Ужгороді. Про це повідомили в прес-службі СММ ОБСЄ, пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“У відповідь на нещодавні події в місті Ужгороді та на його околицях СММ ОБСЄ посилила моніторинг у цьому районі”, — йдеться у відповіді.
У СММ ОБСЄ наголошують, що продовжуватимуть моніторинг ситуації в Ужгороді “шляхом безперервного патрулювання” з Івано-Франківська.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ поінформувала його про відкриття спостережної місії на Закарпатті. Зокрема повідомлялося, що місія ОБСЄ нібито базуватиметься в Ужгороді до складу місії входять 12 людей.
У лютому в Ужгороді сталися два інциденти, пов’язані із Товариством угорської культури: напади на будівлю датуються 27-м і 4-м лютого.
27 лютого у центрі Ужгорода невідомі підпалили будівлю Товариства угорської культури Закарпаття. 4 березня у ході спецоперації Нацполіції та СБУ були затримані причетні до підпалу двоє мешканців Кропивницького. Організатор — мешканець Придністров′я — зараз перебуває у розшуку.
Як раніше повідомляв УНН, двом полякам склали повідомлення про підозру в підпалі угорського товариства в Ужгороді.