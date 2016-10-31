СММ ОБСЕ: главной проблемой для переселенцев на Львовщине является безработица

"Миссия осуществляла мониторинг ситуации с внутренне перемещенными лицами по всей Украине. Во Львовской области наблюдатели встретились с заместителем начальника Управления социальной защиты населения в Старом Самборе. Собеседник сообщил СММ, что вопрос безработицы остается главной проблемой для 106 ВПЛ (половина женщин и половина мужчин), проживающих в городе ", - сообщили в СММ ОБСЕ.

Наблюдатели отметили, что также во Львовской области в селе Стрелки команда СММ встречалась с пятью ВПЛ из Луганской и Донецкой областей и Крыма. Из них только один нашел работу в местной школе.

При этом, все ВПЛ, с которыми беседовали наблюдатели, вовремя получали материальную помощь для ВПЛ.

Как сообщал УНН, 20 октября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в результате боевых действий в Украине огромного размаха приобрела внутренняя миграция, как раз переселенцы чаще всего становятся жертвами мошенников и преступников, что значительно усложнило оперативную обстановку в стране.