СММ ОБСЄ: головною проблемою для переселенців на Львівщині є безробіття
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Львівщині поспілкувалися з переселенцями і представниками управління соцзахисту населення, вони виявили, що для переселенців до сих пір головною проблемою є безробіття, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Місія здійснювала моніторинг ситуації із внутрішньо переміщеними особами по всій Україні. У Львівській області спостерігачі зустрілися із заступником начальника Управління соціального захисту населення у Старому Самборі. Співрозмовник повідомив СММ, що питання безробіття залишається головною проблемою для 106 ВПО (половина жінок та половина чоловіків), які проживають у місті", - повідомили в СММ ОБСЄ.
Спостерігачі зазначили, що також на Львівщині у селі Стрілки команда СММ зустрічалася з п’ятьма ВПО з Луганської та Донецької областей і Криму. З них, тільки один знайшов роботу у місцевій школі.
При цьому, усі ВПО, з якими розмовляли спостерігачі, вчасно отримували матеріальну допомогу для ВПО.
Як повідомляв УНН, 20 жовтня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що внаслідок бойових дій в Україні величезного розмаху набула внутрішня міграція, якраз переселенці частіше за все стають жертвами шахраїв та злочинців, що значно ускладнило оперативну обстановку в країні.