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Мусорные ловушки: австралийцы придумали, как бороться с загрязнением водоемов

Киев • УНН

 • 17893 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В городе Квинана, Австралия нашли способ борьбы с засильем крупного мусора в водоемах. Теперь на трубы, выходящие наружу вешают прочные сети, передает УНН со ссылкой на страницу города в Facebook.

Мусорные ловушки: австралийцы придумали, как бороться с загрязнением водоемов

Впервые такую ​​идею ввели в местном заповеднике в марте 2018 года. Уже за первые 4 месяца использования сетей, они собрали более 370 кг мусора. Все, что попадает в сети вывозят на сортировочную станцию.

"Мусорные ловушки" оказались экономически эффективными. Изготовление, установка и монтажные работы стоили городу 20 тыс. долларов. В частности, их просто эксплуатировать, и менять, когда они наполняются. К тому же, рабочим теперь не нужно собирать тяжелый мусор самостоятельно.

После того, как городские власти Квинаны сделала пост в Facebook, он набрал 27 тыс. репостов, 92 тыс. лайков и 13 тыс. реакций всего за 2 дня от людей со всего мира. По словам мэра Кера Адамса, дополнительные дренажные сети будут установлены в 2019 году, что позволит еще эффективнее уберегать природу от пластикового и другого мусора.

Напомним, во Львове ограничили использование полиэтиленовых пакетов .

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