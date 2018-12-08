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Сміттєві пастки: австралійці придумали, як боротися із забрудненням водойм

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У місті Квінана, Австралія знайшли спосіб боротьби з засиллям великого сміття у водоймах. Тепер на труби, що виходять назовні вішають міцні тенета, передає УНН з посиланням на сторінку міста у Facebook. 

Сміттєві пастки: австралійці придумали, як боротися із забрудненням водойм

Вперше таку ідею запровадили у місцевому заповіднику в березні 2018 року. Вже за перші 4 місяці використання тенет, вони зібрали понад 370 кг сміття. Все, що потрапляє у сітки вивозять на сортувальну станцію.

“Сміттєві пастки” виявилися економічно ефективними. Виготовлення, установка та монтажні роботи коштували місту 20 тис. доларів. Зокрема, їх просто експлуатувати, та міняти, коли вони наповнюються. До того ж, робітникам тепер не треба збирати важке сміття власноруч.

Після того, як міська влада Квінани зробила пост у Facebook, він набрав 27 тис. поширень, 92 тис. лайків та 13 тис. реакцій всього за 2 дні від людей з усього світу. За словами мера Кера Адамса, додаткові дренажні сітки будуть встановлені у 2019 році, що дозволить ще ефективніше вберігати природу від пластикового та іншого сміття.

Нагадаємо, у Львові обмежили використання поліетиленових пакетів.

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