Смела получила лимиты на газ

"Вчера пришло письмо от НАК "Нафтогаз Украины", который подтверждает информацию, что подача газа в марте 2019 будет, лимиты закуплены", - сообщили в городском совете.



Также, в документе отмечается, что Компания готова и дальше осуществлять поставки природного газа, соблюдая требования действующего законодательства Украины и положений заключенных договоров. Поэтому с 1 марта 2019 КП "Смилакомунтеплоенерго" включено в Реестр потребителей Компании.



Напомним, "Смилакомунтеплоенерго" не придерживается графика текущих расчетов и уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности.



Как сообщал УНН, прокуратурой Черкасской области было сообщено о подозрении одному из депутатов Смелянского городского совета в совершении преступления по факту срыва отопительного сезона.