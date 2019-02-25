У Сміли знову проблеми з газом

"Смілакомунтеплоенерго" не дотримується графіку поточних розрахунків і вже два місяці не виконує графік погашення реструктуризованої заборгованості. Така поведінка комунального підприємства може залишити домівки жителів міста без тепла", - повідомили у НАК у понеділок.

У "Нафтогазі" заявили, що втратили підстави забезпечувати "Смілакомунтеплоенерго" пільговим газом. "Через зрив графіку щомісячних платежів за договором реструктуризації заборгованості НАК "Нафтогаз України" не має правових підстав для підтвердження номінацій КП "Смілакомунтеплоенерго" на березень 2019 року", - повідомили у компанії.

Заборгованість теплопостачальних підприємств міста Сміла вже не перший рік заважає сталому проходженню опалювального сезону, нагадали у компанії.

У грудні 2018 року, як зазначається, "Нафтогаз" уклав угоду і підтвердив номінації на газ на пільгових умовах для "Смілакомунтеплоенерго", яке забезпечує теплом і гарячою водою жителів міста. "Однак з початку 2019 року "Смілакомунтеплоенерго" припинило сплату щомісячних платежів за договорами реструктуризації (зобов'язання виконані лише за грудень 2018 року). Станом на 20 лютого 2019 року заборгованість з виконання договорів реструктуризації складає 1,03 млн грн", - додали у компанії.

"Нафтогаз" закликав місцеву владу втрутитись у ситуацію і вирішити питання з погашенням заборгованості.

Нагадаємо, у першій половині листопада 2018 року у Смілі через відсутність опалення через, зокрема, проблеми з газопостачанням, був призупинений освітній процес та введено надзвичайну ситуацію. Наприкінці грудня Сміла почала отримувати газ від "Нафтогазу".