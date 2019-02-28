Сміла отримала ліміти на газ

"Вчора надійшов лист від НАК "Нафтогаз України", який підтверджує інформацію, що подача газу на березень 2019 року буде, ліміти закуплені", - повідомили в міській раді.



Також, в документі зазначається, що Компанія готова і надалі здійснювати постачання природного газу, дотримуючись вимог чинного законодавства України та положень укладених договорів. Тому з 1 березня 2019 року КП “Смілакомунтеплоенерго” включене до Реєстру споживачів Компанії.



Нагадаємо, "Смілакомунтеплоенерго" не дотримується графіку поточних розрахунків і вже два місяці не виконує графік погашення реструктуризованої заборгованості.



Як повідомляв УНН, прокуратурою Черкаської області було повідомлено про підозру одному з депутатів Смілянської міської ради у вчиненні злочину за фактом зриву опалювального сезону.