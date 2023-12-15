СМИ: лидеры ЕС пришли к политическому согласию относительно предоставления Украине 50 млрд евро в обход Венгрии

Лидеры 26 государств-членов Европейского союза согласились на предоставление Украине помощи в 50 миллиардов евро на 4 года. Об этом из собственных источников знакомых с ходом обсуждения узнало Общественное, передает УНН.

Детали

Как отметили собеседники, Украине обещают предоставлять по 1,5 миллиарда евро ежемесячно в следующем году. Однако средства не будут заложены в бюджет, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето.

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Источники объяснили, что сейчас в ЕС нарабатывают другие пути для финансирования Украины в обход вето Венгрии.

Дополнение

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС только начало.

По его словам, ЕС потребуется еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз.

Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил, что лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению вопроса о выделении Украине 50 млрд евро в начале 2024 года

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

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