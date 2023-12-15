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СМИ: лидеры ЕС пришли к политическому согласию относительно предоставления Украине 50 млрд евро в обход Венгрии

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 14:00  •  11703 просмотра

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Страны-члены ЕС намерены предоставить Украине 50 миллиардов евро в течение 4 лет, но Венгрия наложила вето на включение этой суммы в бюджет ЕС, что побудило к поиску альтернативных методов финансирования.

Лидеры 26 государств-членов Европейского союза согласились на предоставление Украине помощи в 50 миллиардов евро на 4 года. Об этом из собственных источников знакомых с ходом обсуждения узнало Общественное, передает УНН

Детали 

Как отметили собеседники, Украине обещают предоставлять по 1,5 миллиарда евро ежемесячно в следующем году. Однако средства не будут заложены в бюджет, поскольку премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето.

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Источники объяснили, что сейчас в ЕС нарабатывают другие пути для финансирования Украины в обход вето Венгрии. 

Дополнение

Политический советник венгерского премьера Балаш Орбан предупредил, что решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС только начало. 

По его словам, ЕС потребуется еще 70 единогласных решений для вступления Украины в Евросоюз. 

Напомним

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заверил, что лидеры стран ЕС вернутся к обсуждению вопроса о выделении Украине 50 млрд евро в начале 2024 года

Ранее УНН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на многолетний пакет помощи Украине на 50 млрд евро.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Экономика
ЗМІ: лідери ЄС дійшли політичної згоди щодо надання Україні 50 млрд євро в обхід Угорщини
Media: EU leaders reached a political agreement to provide Ukraine with 50 billion euros bypassing Hungary
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СМИ: лидеры ЕС пришли к политическому согласию относительно предоставления Украине 50 млрд евро в обход Венгрии

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