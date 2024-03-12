Смертоносная атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до трех, а количество пострадавших - до 36

В результате российского удара по Кривому Рогу количество жертв возросло до трех, а количество пострадавших - до 36, среди них семь детей. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Трое погибших в Кривом Роге. К сожалению... Постоянно увеличивается и число пострадавших. Как и количество детей среди них. Их уже 7. А всего людей, которые получили травмы - 36. Это на сейчас - сообщил Лысак.

По словам главы ОВА, только террористы способны направлять смертоносное оружие на мирных.

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В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что, по предварительным данным, два человека погибли, еще более 30 - ранены.

Напомним,

В Воздушных силах Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.