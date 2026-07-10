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Смертность среди свободных мужчин в РФ в три раза выше, чем среди заключенных, из-за алкоголя - СВР

Киев • УНН

 • 914 просмотра

В России смертность среди мужчин на свободе примерно в три раза превышает смертность заключенных. Причиной является чрезмерное употребление алкоголя, которое сокращает продолжительность жизни на 20 лет.

Смертность среди свободных мужчин в РФ в три раза выше, чем среди заключенных, из-за алкоголя - СВР
Фото: Служба внешней разведки Украины

Смертность среди мужчин в России, находящихся на свободе, примерно в три раза превышает смертность среди заключенных. Одной из главных причин такого явления является чрезмерное употребление алкоголя. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным СВР, смертность в российских местах лишения свободы традиционно является одной из самых высоких в Европе, однако даже в этих условиях показатели среди мужчин вне тюрем значительно хуже.

В разведке отмечают, что около 70% всей избыточной смертности мужчин в РФ связано именно с алкоголем. В материалах к заседанию круглого стола комитета Совета Федерации РФ по социальной политике указывается, что алкоголь сокращает продолжительность жизни российских мужчин в среднем на 20 лет.

Как отмечает СВР, ограничение продажи алкоголя, повышение цен и социальные кампании не дали ожидаемого эффекта. В то же время полномасштабная война против Украины и связанные с ней потери, по мнению разведки, лишь усугубили проблему.

По итогам прошлого года в России впервые за пять лет выросло количество новых случаев алкогольной зависимости - более 83 тысяч против 63,4 тысяч годом ранее. В то же время доля повторных госпитализаций снизилась с 27,2% до 16,7%, тогда как дальнейшая судьба ранее зарегистрированных пациентов официальной статистикой не объясняется.

По информации СВР, больше всего алкоголя потребляют в депрессивных регионах России. Лидирует Ненецкий автономный округ с показателем 18,2 литра чистого спирта на человека в год, далее идут Еврейская автономная область – 14,76 литра и Чукотка - 14,17 литра. При этом официальная статистика не учитывает потребление самогона и суррогатного алкоголя.

В то же время Москва вошла в регионы с самым низким официальным уровнем потребления алкоголя - до 5 литров чистого спирта на человека в год. В СВР объясняют это большим количеством альтернативных способов досуга и более широкими возможностями для трат в столице РФ.

Доверие россиян к экономике, армии и власти рекордно упало - разведка04.07.26, 11:38 • 5448 просмотров

Андрей Тимощенков

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