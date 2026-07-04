Доверие россиян к экономике, армии и власти рекордно упало - разведка

$44.8051.08
ukenru
09:46 • 904 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
07:08 • 8234 просмотра
Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рфPhoto
3 июля, 20:28 • 22424 просмотра
В Сумах умер тяжело раненый в результате авиаудара человек, число жертв возросло до четырех
3 июля, 19:02 • 41537 просмотра
Украинский национальный пантеон будет в составе заповедника «Киево-Печерская лавра» — решение правительства
3 июля, 15:56 • 38161 просмотра
Президент: определены шаги для ускорения производства собственной баллистики и антибаллистики
Эксклюзив
3 июля, 15:00 • 42987 просмотра
россия стремится подорвать единство Запада - политолог оценил возможную агрессию против Польши
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 53207 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
3 июля, 12:19 • 33585 просмотра
Атака рф на Киев 2 июля - горожане устроили мемориал погибшимPhoto
3 июля, 10:57 • 29893 просмотра
На круизном лайнере Ruby Princess произошла вспышка норовируса - заболели более 120 человек
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 52275 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
63%
743мм
Популярные новости
В российском белгороде полный блэкаут после ракетных ударов по подстанциямVideo4 июля, 00:16 • 16427 просмотра
"Не ради фотосессии": Кушнер и Уиткофф готовы ехать в Москву и Киев только при новых поводах для переговоров - NYT4 июля, 00:51 • 11494 просмотра
Дроны остановили работу НПЗ в российском Кстово4 июля, 02:02 • 14198 просмотра
Заявление путина о полном захвате Константиновки является ложью - ISW4 июля, 03:35 • 12993 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo05:34 • 8886 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 25687 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 53211 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 45363 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 52279 просмотра
Как правильно хранить продукты и запасы дома в жару без света и водыPhoto2 июля, 14:59 • 59882 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Крым
Керчь
Джанкой
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo07:24 • 4532 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo05:34 • 9108 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 23558 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 51473 просмотра
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 95548 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Доверие россиян к экономике, армии и власти рекордно упало - разведка

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

60% россиян считают экономическую ситуацию ухудшением, а доверие к армии упало с 79% до 66% за год. Это самое большое падение доверия к государственным институтам за всё время наблюдений.

Доверие россиян к экономике, армии и власти рекордно упало - разведка

Социологическая компания Gallup зафиксировала худшие за последние два десятилетия настроения россиян относительно экономической ситуации в стране. Одновременно резко снизился уровень доверия к армии, правительству, выборам и свободе СМИ. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным опроса Gallup, проведенного с марта по май 2026 года, 60% россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это худший показатель за весь период наблюдений. В то же время 56% респондентов заявили, что их уровень жизни стал ниже, чем раньше, и это впервые за 20 лет стало мнением большинства опрошенных.

В СВР отмечают, что ухудшились и оценки ситуации на рынке труда. Доля тех, кто считает нынешнее время неблагоприятным для поиска работы, за год выросла с 46% до 58%. При этом формально низкий уровень безработицы объясняется не устойчивостью экономики, а дефицитом кадров из-за мобилизации.

"Еще резче просело доверие к государственным институтам. Рейтинг доверия к армии за год упал с 79% до 66%, к правительству – с 67% до 53%, к честности выборов – с 56% до 40%. Это самое большое годовое падение за все время наблюдений", – отметили в Службе внешней разведки.

В ведомстве также обратили внимание на падение оценки свободы СМИ – с 59% до 34% всего за один год. По мнению СВР, после нескольких лет консолидации российского общества на фоне полномасштабной войны против Украины настроения населения все больше меняются из-за экономических трудностей и затягивания боевых действий.

По оценке Службы внешней разведки, чем дольше длится война, тем меньше становится запас общественного терпения, а кремлю все труднее удерживать поддержку населения.

Читать также:

https://unn.ua/news/kreml-rozmishchuie-ozbroiennia-i-vohnevi-hrupy-na-tsyvilnykh-tankerakh-tinovoho-flotu-rozvidka

Юлия Шрамко

Новости Мира