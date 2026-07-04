Доверие россиян к экономике, армии и власти рекордно упало - разведка

Социологическая компания Gallup зафиксировала худшие за последние два десятилетия настроения россиян относительно экономической ситуации в стране. Одновременно резко снизился уровень доверия к армии, правительству, выборам и свободе СМИ. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным опроса Gallup, проведенного с марта по май 2026 года, 60% россиян считают, что экономическая ситуация в их городе или регионе ухудшается. Это худший показатель за весь период наблюдений. В то же время 56% респондентов заявили, что их уровень жизни стал ниже, чем раньше, и это впервые за 20 лет стало мнением большинства опрошенных.

В СВР отмечают, что ухудшились и оценки ситуации на рынке труда. Доля тех, кто считает нынешнее время неблагоприятным для поиска работы, за год выросла с 46% до 58%. При этом формально низкий уровень безработицы объясняется не устойчивостью экономики, а дефицитом кадров из-за мобилизации.

"Еще резче просело доверие к государственным институтам. Рейтинг доверия к армии за год упал с 79% до 66%, к правительству – с 67% до 53%, к честности выборов – с 56% до 40%. Это самое большое годовое падение за все время наблюдений", – отметили в Службе внешней разведки.

В ведомстве также обратили внимание на падение оценки свободы СМИ – с 59% до 34% всего за один год. По мнению СВР, после нескольких лет консолидации российского общества на фоне полномасштабной войны против Украины настроения населения все больше меняются из-за экономических трудностей и затягивания боевых действий.

По оценке Службы внешней разведки, чем дольше длится война, тем меньше становится запас общественного терпения, а кремлю все труднее удерживать поддержку населения.

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