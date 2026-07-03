кремль размещает вооружение и огневые группы на гражданских танкерах "теневого" флота - разведка

Фото: Служба внешней разведки Украины

Кремль размещает на гражданских танкерах "теневого флота" мобильные огневые группы, крупнокалиберное оружие и другие специальные средства, что повышает риск военно-морских инцидентов и может лишить такие суда гражданского статуса. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

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По данным СВР, такая политика россии вызывает недовольство даже среди капитанов "теневого флота". В частности, зафиксировано коллективное обращение 14 капитанов к помощнику президента рф николаю патрушеву с осуждением решения размещать военный персонал и вооружение на борту гражданских судов.

По оценке самих моряков, присутствие вооруженных лиц может привести к утрате судами гражданского статуса и признанию их вспомогательными военными средствами или законными военными целями в случае инцидента.

В СВР отмечают, что это также может существенно осложнить заход судов "теневого флота" в порты стран Азии, Ближнего Востока и Африки, а также привести к аннулированию страховых полисов международных P&I Club.

Несмотря на это, по информации украинской разведки, российские спецслужбы продолжают подготовку бойцов частных военных компаний для действий на борту таких судов в составе вооруженных групп по 4–5 человек.

К этому процессу, помимо уже известных ЧВК "moran security" и "рсб-групп", привлечена также компания "катенга", зарегистрированная в мурманске - говорится в сообщении.

По данным СВР, в 2025-2026 годах присутствие наемников российских ЧВК было зафиксировано как минимум на 16 судах "теневого флота" рф.

Украина призвала признать суда "теневого флота" РФ законными военными целями – FT