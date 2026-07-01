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Смертность на воде в Украине в июне выросла на 60%: утонуло 144 человека

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В июне 2026 года на водоемах Украины погибло 144 человека, из них 35 детей. Это на 60% больше, чем в прошлом году, когда утонуло 90 человек.

Смертность на воде в Украине в июне выросла на 60%: утонуло 144 человека

Смертность на воде в июне в Украине выросла на 60% в этом году по сравнению с прошлогодним показателем — утонуло 144 человека, сообщили в ГСЧС Украины 1 июля, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, "144 человека, из них 35 детей, погибли на водоемах Украины в течение июня 2026 года". 

Для сравнения, как указано: в прошлом году за этот же период вода унесла жизни 90 человек, из которых 10 — дети.

В ГСЧС призвали каждого — "не пренебрегайте правилами безопасности":

  • отдыхайте только в специально оборудованных местах;
    • не оставляйте детей без присмотра у воды даже на минуту;
      • не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
        • не переоценивайте свои силы.

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          Юлия Шрамко

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