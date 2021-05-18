Смертность в Украине на почти 17% превысила прошлогодний уровень
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине смертность населения превысила прошлогодний уровень на 16,8%, в том числе в марте на 34,4% Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
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"В течение января-марта 2021 года численность населения уменьшилась на 100,4 тыс. человек. Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 39 живорожденных", - говорится в сообщении.
Детали
Всего с начала года в Украине умерли 174 050 человек, что на 16,8% больше чем в прошлом году.
Также в марте умерли 64 938 человек (в марте 2020 года - 48 326 человек).
Кроме того, с начала этого года в Украине родилось 43 694 человека (в прошлом году 51 085).
Дополнение
В апреле этого года сообщалось, что в 2021 году смертность населения превысила уровень 2020 года на 8,3%.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 2,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 мая, - 4 тысячи, почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки больше чем в два раза против цифры днем раньше - 285. За все время пандемии зафиксировано 48 469 летальных случаев.