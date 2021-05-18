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В Україні вже 2,16 млн випадків COVID-19, за добу - 4 095

Київ • УНН

 • 18256 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 травня, - 4 тисячі, майже удвічі більше, ніж напередодні. Кількість летальних випадків за добу більше ніж подвоїлася проти цифри днем раніше - 285. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова у Facebook.

В Україні вже 2,16 млн випадків COVID-19, за добу - 4 095

"4 095 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 травня 2021 року", - повідомив Степанов. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 999 осіб;
  • летальних випадків – 285;
  • одужало – 17 751 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 61 110 (зокрема методом ПЛР – 30 693, методом ІФА – 13 378, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 039).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 160 095 осіб;
  • одужало – 1 882 344 особи;
  • летальних випадків – 48 469;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 882 447.

Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 235 дітей та 162 медпрацівники.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), місті Київ (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

При цьому за минулу добу 17 232 людини щеплено проти COVID-19 в Україні. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

Загалом 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 27 454 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном). Станом на 17 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 564 929 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • місто Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;
  • Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;
  • Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;
  • Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;
  • Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;
  • Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;
  • Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;
  • Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;
  • Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;
  • Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;
  • Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;
  • Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;
  • Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;
  • Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;
  • Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;
  • Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;
  • Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;
  • Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;
  • Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;
  • Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;
  • Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;
  • Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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