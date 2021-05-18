В Украине уже 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 095
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 мая, - 4 тысячи, почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки более чем удвоилось по сравнению с цифрой днем ранее - 285. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"4 095 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 18 мая 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 999 человек;
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- летальных случаев - 285;
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- выздоровели - 17 751 человек;
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- осуществлено тестирований за сутки - 61 110 (в том числе методом ПЦР - 30 693, методом ИФА - 13 378, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 17 039).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 160 095 человек;
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- выздоровели - 1 882 344 лица;
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- летальных исходов - 48 469;
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- проведено ПЦР-тестов - 9 882 447.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 235 детей и 162 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (428), Ровенской (425), городе Киев (425), Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.
При этом за прошедшие сутки 17 232 человека привито против COVID-19 в Украине. Прививки проводились 266 мобильными бригадами по иммунизации и 406 пунктами прививки.
В общем 948 332 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 948 330 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 27 454 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом). По состоянию на 17 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 564 929 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 425 случаев / 1963 прививки;
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- Винницкая область - 44 случая / 400 прививок;
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- Волынская область - 135 случаев / 481 прививки;
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- Днепропетровская область - 220 случаев / 893 прививки;
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- Донецкая область - 428 случаев / 1072 прививки;
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- Житомирская область - 30 случаев / 571 прививки;
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- Закарпатская - 58 случаев / 628 прививок;
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- Запорожская область - 265 случаев / 818 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 73 случая / 726 прививок;
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- Киевская область - 229 случаев / 582 прививки;
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- Кировоградская область - 40 случаев / 531 прививки;
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- Луганская область - 111 случаев / 372 прививки;
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- Львовская область - 118 случаев / 1091 прививки;
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- Николаевская область - 186 случаев / 682 прививки;
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- Одесская область - 148 случаев / 725 прививок;
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- Полтавская область - 275 случаев / 422 прививки;
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- Ровенская область - 425 случаев / 428 прививок;
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- Сумская область - 113 случаев / 447 прививок;
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- Тернопольская область - 65 случаев / 714 прививок;
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- Харьковская область - 259 случаев / 962 прививки;
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- Херсонская область - 28 случаев / 379 прививок;
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- Хмельницкая область - 103 случая / 792 прививки;
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- Черкасская область - 180 случаев / 616 прививок;
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- Черновицкая область - 74 случая / 522 прививки;
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- Черниговская область - 63 случая / 415 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".