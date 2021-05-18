В Украине уже 2,16 млн случаев COVID-19, за сутки - 4 095

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,16 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 мая, - 4 тысячи, почти вдвое больше, чем накануне. Количество летальных случаев за сутки более чем удвоилось по сравнению с цифрой днем ранее - 285. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.