В Україні смертність перевищила торішній рівень на понад 8% - Держстат

Деталі

Так, всього з початку цього року в Україні померло 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померло 100 738 осіб. В тому числі в лютому померло 51 391 особа (у лютому 2020 року – 47 128 осіб).

Окрім того, з початку 2021 року в Україні народилося 43 694 особи (минулого року 51 085), міграційний приріст склав 4 269 осіб (минулого року- 5 356).

Повідомляється, що чисельність населення в Україні на 1 лютого 2021 року становила 41 527 205 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 61 149 осіб (у тому числі за лютий на 27 631 особу).

Доповнення

В Україні у 2020 році померли 616 840 людей. Це більше, ніж у 2019 році, на 6,1% за повідомленням Держстату.

В Україні зафіксовано вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, - 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних. Хвороба забрала життя вже 40 тисяч українців, за добу - 214 летальних випадків.