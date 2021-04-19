В Украине смертность превысила прошлогодний уровень на более 8% - Госстат

Детали

Так, всего с начала этого года в Украине умерло 109 112 человек. Это на 8374 смертей больше, чем за январь-февраль 2020 года, когда умерло 100 738 человек. В том числе в феврале умерло 51 391 человек (в феврале 2020 года - 47 128 человек).

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 43 694 человека (в прошлом году 51 085), миграционный прирост составил 4 269 человек (в прошлом году- 5 356).

Сообщается, что численность населения в Украине на 1 февраля 2021 года составляла 41 527 205 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 61 149 человек (в том числе за февраль на 27 631 человека).

Дополнение

В Украине в 2020 году умерли 616 840 человек. Это больше, чем в 2019 году, на 6,1% по сообщению Госстата.

В Украине зафиксировано уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных. Болезнь унесла жизни уже 40 тысяч украинцев, за сутки - 214 летальных случаев.