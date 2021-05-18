Смертність в Україні на майже 17% перевищила торішній рівень

Цитата:

"Упродовж січня-березня 2021 року чисельність населення зменшилася на 100,4 тис. осіб. Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 39 живонароджених", - йдеться в повідомлені.

Деталі

Загалом з початку року в Україні померли 174 050 людей, що на 16,8% більше ніж минулого року.

Також в березні померли 64 938 осіб (у березні 2020 року – 48 326 осіб).

Окрім того, з початку цього року в Україні народилося 43 694 особи (минулого року 51 085).

Доповнення

У квітні цього року повідомлялося, що у 2021 році смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%.



Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 2,16 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 травня, - 4 тисячі, майже удвічі більше, ніж напередодні. Кількість летальних випадків за добу більше ніж подвоїлася проти цифри днем раніше – 285. За весь час пандемії зафіксовано 48 469 летальних випадків.