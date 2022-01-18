Смертник подорвал себя возле военного лагеря Сомали, умерло четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 10 получили ранения в столице Сомали, когда мужчина в жилете со взрывчаткой взорвал во вторник чайную напротив военного тренировочного лагеря, сообщает Associated Press, передает УНН.
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Чайный магазин в Могадишо часто посещают новобранцы из тренировочного лагеря Накнака.
Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб", которая заявила, что целью нападения был "турецкий тренировочный лагерь сомалийских ополченцев".
Добавим
В Турции есть гораздо больший, хорошо укрепленный военный тренировочный лагерь для армии Сомали недалеко от лагеря Накнака.
В октябре в том же районе взорвался террорист-смертник, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек.