Смертник підірвав себе біля військового табору Сомалі, померло четверо осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули і ще 10 отримали поранення в столиці Сомалі, коли чоловік у жилеті з вибухівкою підірвав у вівторок чайну навпроти військового тренувального табору, повідомляє Associated Press, передає УНН.
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Чайний магазин у Могадішо часто відвідують новобранці з тренувального табору Накнака.
Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання "Аш-Шабаб", яке заявило, що метою нападу був "турецький тренувальний табір сомалійських ополченців".
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У Туреччини є набагато більший, добре укріплений військовий тренувальний табір для армії Сомалі недалеко від табору Накнака.
У жовтні в тому ж районі вибухнув терорист-смертник, внаслідок чого загинуло щонайменше 10 людей.