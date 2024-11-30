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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал

Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал

Киев  •  УНН

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Из-за вражеского удара по Днепровскому району погибли 4 человека, 21 человек пострадал. Разрушены жилые дома, магазин и автомобили, начато расследование военного преступления.

На Днепропетровщине в результате очередного террористического удара со стороны оккупантов погибли четыре человека, среди пострадавших - 21 человек, включая 11-летнего мальчика. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

детали

Удар пришелся на территорию частных домовладений по одному из населенных пунктов Днепровского района Днепропетровской области. Значительные разрушения получили жилые дома, магазин и несколько автомобилей. На месте трагедии работают спасатели, медики и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного военного преступления. 

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

Чрезвычайно подлый террор, погибло 4 человека: Зеленский сообщил подробности относительно удара рф по Днепровщине30 нояб. 2024, 18:52 • 14252 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ВойнаКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
dnepropetrovskaya-oblastДнепропетровская область
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