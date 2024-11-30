Смертельный удар по Днепропетровщине: 4 человек погибли, 21 человек пострадал

На Днепропетровщине в результате очередного террористического удара со стороны оккупантов погибли четыре человека, среди пострадавших - 21 человек, включая 11-летнего мальчика. Об этом сообщает офис Генерального прокурора, передает УНН.

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Удар пришелся на территорию частных домовладений по одному из населенных пунктов Днепровского района Днепропетровской области. Значительные разрушения получили жилые дома, магазин и несколько автомобилей. На месте трагедии работают спасатели, медики и правоохранители, которые фиксируют последствия очередного военного преступления.

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством.

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