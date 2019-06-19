Смертельное ДТП с участием полицейского в Херсонской области: стали известны детали

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 71681 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 156445 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 131737 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 193626 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 240535 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 206200 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 241681 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207185 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 480970 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240496 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 87961 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 60861 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 86341 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 22366 просмотра

"За детей": пограничники «Шквала» мстят россиянам за трагедию в Кривом Роге

13:59 • 17938 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 255439 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 233270 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 318749 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 480970 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 573920 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 22368 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 193626 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 77008 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73741 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79338 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Смертельное ДТП с участием полицейского в Херсонской области: стали известны детали

Киев • УНН

 • 18612 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Вчера, около 20 часов, в Херсонской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, одним из которых руководил сотрудник полиции. В результате ДТП три человека, среди которых один ребенок, погибли. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП Херсонской области.

Смертельное ДТП с участием полицейского в Херсонской области: стали известны детали

Предварительно установлено, что на автодороге Скадовск - Каховка, на территории Каланчацкого района, произошло лобовое столкновение двух транспортных средств - автомобиля BMW и "ВАЗ-21099".

В результате ДТП водитель автомобиля "ВАЗ" и его жена погибли на месте происшествия. Их 10-летняя дочь умерла в больнице.

Водитель автомобиля BMW получил телесные повреждения. Также установлено, что водитель BMW является сотрудником полиции ГУНП в АР Крым, который в момент ДТП находился вне службы на собственном автомобиле.

Как сообщили в полиции, сейчас он задержан по подозрению в совершении этого преступления.

Как сообщили УНН в правоохранительных органах, предварительно установлено, что капитан полиции (1990 года рождения), совершая маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "ВАЗ".

Предварительная правовая квалификация события - ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц".

Сотрудники Государственного бюро расследований и следственные полиции Херсонской области проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Николаеве водитель "скорой" совершил наезд на ребенка и даже не остановился.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88