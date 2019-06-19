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Смертельна ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: стали відомі деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Вчора, близько 20 години, у Херсонській області сталася ДТП за участю двох автомобілів, одним з яких керував співробітник поліції. У результаті ДТП троє осіб, серед яких одна дитина, загинули. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Херсонської області.

Смертельна ДТП за участю поліцейського на Херсонщині: стали відомі деталі

Попередньо встановлено, що на автодорозі Скадовськ – Каховка, на території Каланчацького району, сталося лобове зіткнення двох транспортних засобів - автомобіля BMW та "ВАЗ-21099".

У результаті ДТП водій автомобіля "ВАЗ" та його дружина загинули на місці пригоди. Їхня 10-річна донька померла у лікарні.

Водій автомобіля BMW отримав тілесні ушкодження. Також встановлено, що водій BMW є співробітником поліції ГУНП в АР Крим, який на момент ДТП перебував поза службою на власному автомобілі.

Як повідомили у поліції, наразі він затриманий за підозрою у вчиненні цього злочину.

Як повідомили УНН у правоохоронних органах, попередньо встановлено, що капітан поліції (1990 року народження), здійснюючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем "ВАЗ".

Попередня правова кваліфікація події – ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб".

Працівники Державного бюро розслідувань та слідчі поліції Херсонської області проводять першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини пригоди.

Нагадаємо, у Миколаєві водій "швидкої" скоїв наїзд на дитину і навіть не зупинився.

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