Смертельное ДТП с украинцами в Польше: в МИД уточнили количество жертв
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В аварии, произошедшей с автобусом с украинскими гражданами в ночь на 6 марта в Польше, погибли 5 человек, а не 6, как считали до этого. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
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"5 человек погибли на месте. Шестого, который считался погибшим, удалось реанимировать в больнице. Его состояние тяжелое", - сообщил дипломат.
Детали
Николенко добавил также, что "в тяжелом состоянии находятся 7 украинцев".
По словам представителя МИД, сейчас в Польше продолжается идентификация тел погибших. Как только будут установлены личности украинцев, погибших в ДТП, генконсульство в Люблине проинформирует родственников.
Что было ранее
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП.
Позже в министерстве уточнили, что количество пострадавших украинских граждан в результате аварии возросло до 35 человек.
По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.