Смертельна ДТП з українцями у Польщі: у МЗС уточнили кількість жертв
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В аварії, що сталась з автобусом із українськими громадянами в ніч на 6 березня у Польщі, загинуло 5 осіб, а не 6, як вважали до цього. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“5 осіб загинули на місці. Шосту, яка вважалася загиблою, вдалося реанімувати в лікарні. Її стан важкий”, — повідомив дипломат.
Деталі
Ніколенко додав також, що "у важкому стані знаходяться 7 українців".
Зі слів речника МЗС, наразі в Польщі триває ідентифікація тіл загиблих. Щойно будуть встановлені особи українців, що померли у ДТП, генконсульство в Любліні поінформує родичів.
Що було раніше
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
Пізніше у міністерстві уточнили, що кількість постраждалих українських громадян внаслідок аварії зросла до 35 осіб.
За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.