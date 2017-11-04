Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя маршрутки

“Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в результате наезда маршрутки в Киеве погибли супруги .