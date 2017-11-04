Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя маршрутки

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 57535 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 125027 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106068 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 108683 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107194 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100326 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105227 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 145690 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116372 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя маршрутки

Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя маршрутки

Киев  •  УНН

 • 13543 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек, задержала полиция, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Киева.

“Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в результате наезда маршрутки в Киеве погибли супруги .

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