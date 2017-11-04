Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала водителя маршрутки
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Водителя маршрутки, который в Оболонском районе столицы насмерть сбил двух человек, задержала полиция, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные отдела коммуникации полиции Киева.
“Водителя маршрутки, который в Оболонском районе смертельно травмировал двух человек, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины мужчине грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, в результате наезда маршрутки в Киеве погибли супруги .