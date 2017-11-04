Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія маршрутки
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції Києва.
“Водія маршрутки, який в Оболонському районі смертельно травмував двох людей, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини чоловіку загрожує від 5-ти до 10—ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.