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Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія маршрутки

Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія маршрутки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. Водія маршрутки, який в Оболонському районі столиці насмерть збив двох людей, затримала поліція, відкрито кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані відділу комунікації поліції Києва.

“Водія маршрутки, який в Оболонському районі смертельно травмував двох людей, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини чоловіку загрожує від 5-ти до 10—ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.

Українські Національні Новини

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