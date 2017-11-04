Смертельна ДТП у Києві: поліція затримала водія маршрутки

“Водія маршрутки, який в Оболонському районі смертельно травмував двох людей, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України”, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. У випадку доведення вини чоловіку загрожує від 5-ти до 10—ти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, внаслідок наїзду маршрутки у Києві загинуло подружжя.