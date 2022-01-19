Смертельное ДТП в Харькове: защита просит закрытого рассмотрения дела 16-летнего водителя Infinity

Детали

Так, адвокат Инна Данилова подала ходатайство о закрытом рассмотрении дела Харьковского. Адвокат заявила, что Харьковский является несовершеннолетним, а сама она является потерпевшей по делу о угрозах ей как адвокату подозреваемого.

Судья Червонозаводского райсуда Харькова, где слушают дело, удалилась в совещательную комнату для принятия решения.

Дополнение

Спикер прокуратуры Харькова Дмитрий Чубенко сообщал, что судья Червонозаводского суда Харькова Ирина Блага, сегодня, 19 января, рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении срока применения меры пресечения в виде содержания под стражей Николаю Харьковскому.

Цитата:

"Подготовительное заседание должна проводить судья Сиренко Ю.Ю., которая была определена автоматизированной системой, как только выйдет из больничного. По предварительной информации, судья Сиренко Ю.Ю. не вышла из больничного, поэтому подготовительное заседание, возможно, будет отложено на другую дату", - рассказал Чубенко.

Что было ранее

Сообщалось, что Николай Харьковский может выйти из СИЗО 26 января.

Так, судья Червонозаводского суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу 16-летнего Харьковского. Она ранее дала два года условно Харьковскому, который ранил из травматического пистолета в 2019 году двух человек.

Контекст

6 октября прошлом году примерно в 20:40 в районе перекрестка проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове произошло столкновение автомобилей Chevrolet Aveo и Infiniti, который двигался на красный сигнал светофора и за рулем которого находился подозреваемый.

В результате аварии водитель Chevrolet погиб на месте. Трех пассажиров Infiniti — двух парней 19 лет и 16-летнюю девушку с тяжелыми травмами доставили в больницу. В полиции отметили, что водители обоих транспортных средств не имеют признаков алкогольного опьянения.

Фигурантом по делу является 16-летний водитель Infiniti, которого задержали после автоаварии. 27 октября ему объявили подозрение. 28 октября суд в Харькове отправил парня в СИЗО без альтернативы в виде залога.

Сам водитель Infinity на момент совершения смертельного ДТП в городе Харьков не имел расстройства психической деятельности, слабоумия или иного болезненного состояния психики.

В декабре 2021 года завершили досудебное расследование по делу о смертельном ДТП в Харькове с участием 16-летнего Харьковского.

Как стало известно УНН, родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского могут привлечь к уголовной ответственности по двум статьям Уголовного кодекса. В таком случае им может грозить лишение свободы до 5 лет.