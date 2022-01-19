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Смертельна ДТП у Харкові: захист просить закритого розгляду справи 16-річного водія Infinity

Смертельна ДТП у Харкові: захист просить закритого розгляду справи 16-річного водія Infinity

Київ • УНН

 • 15049 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Захист 16-річного Миколи Харківського, якого підозрюють у скоєнні смертельної ДТП у Харкові, просить розглядати справу у суді в закритому режимі, передає кореспондент УНН.

Деталі

Так, адвокат Інна Данилова подала клопотання про закритий розгляд справи Харківського. Адвокат заявила, що Харківський є неповнолітнім, а сама вона є потерпілою у справі щодо погроз їй як адвокату підозрюваного.

Суддя Червонозаводського райсуду Харкова, де слухають справу, видалилася до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Доповнення

Спікер прокуратури Харкова Дмитро Чубенко повідомляв, що суддя Червонозаводського суду Харкова Ірина Блага, сьогодні, 19 січня, розгляне клопотання прокуратури про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Миколі Харківському.

Цитата:

"Підготовче засідання має проводити суддя Сіренко Ю.Ю., яка була визначена автоматизованою системою, як тільки вийде з лікарняного. За попередньою інформацією, суддя Сіренко Ю.Ю. не вийшла з лікарняного, тому підготовче засідання, можливо, буде відкладено на іншу дату", - розповів Чубенко.

Що було раніше

Повідомлялося, що Микола Харківський може вийти з СІЗО 26 січня.

Так, суддя Червонозаводського суду Харкова Тетяна Янцовська заявила самовідвід у справі 16-річного Харківського. Вона раніше дала два роки умовно Харківському, який поранив із травматичного пістолета у 2019 році двох людей.

Контекст

6 жовтня торік приблизно о 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові сталося зіткнення автомобілів Chevrolet Aveo та Infiniti, який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний.

Внаслідок аварії водій Chevrolet загинув на місці. Трьох пасажирів Infiniti — двох хлопців 19 років та 16-річну дівчину з тяжкими травмами доправили до лікарні. У поліції наголосили, що водії обох транспортних засобів не мають ознак алкогольного сп’яніння.

Фігурантом у справі є 16-річний водій Infiniti, якого затримали після автоаварії. 27 жовтня йому оголосили підозру. 28 жовтня суд у Харкові відправив хлопця до СІЗО без альтернативи у вигляді застави.

Сам водій Infinity на момент скоєння смертельної ДТП у місті Харків не мав розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.

У грудні 2021 року завершили досудове розслідування у справі про смертельну ДТП у Харкові за участю 16-річного Харківського.

Як стало відомо УНН, батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського можуть притягнути до кримінальної відповідальності за двома статтями Кримінального кодексу. У такому разі їм може загрожувати позбавлення волі до 5 років.

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