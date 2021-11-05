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Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

Киев • УНН

 • 16625 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. У 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове, принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Ранее подросток отказывался от добровольной сдачи крови. Об этом сообщил на своей странице в Facebook адвокат Маси Найем, который является основателем юридической компании, которая представляет интересы потерпевшей, передает УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: у 16-летнего подозреваемого принудительно возьмут кровь на анализ

Цитата

“У Николая Харьковского принудительно отберут кровь для проведения экспертиз. Полиция сделала то, что нужно было: обратилась в суд с соответствующим ходатайством. Сегодня суд удовлетворил ходатайство и разрешил следователю принудительное отобрание образцов крови подозреваемого”, — рассказал Найем.

Детали

По его словам, образцы крови необходимы для сравнительного анализа в ряде специальных экспертиз, большинство из которых уже назначена.

Кроме того, Найем сообщил, что сроки апелляционного обжалования меры пресечения должны были закончиться еще 2 ноября.

"Адвокаты нашей компании промониторили - жалоба не поступала. Означает ли это то, что сторона защиты согласна с необходимостью содержания подозреваемого под стражей? Думаю, скоро узнаем", - добавил он.

Контекст

16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ после смертельного столкновения Infinity и Chevrolet в Харькове.

Что было раньше

26 октября 2021 года в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

27 октября стражи порядка объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti.

28 октября суд в Харькове отправил 16-летнего парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

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