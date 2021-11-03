Смертельна ДТП у Харкові: представник потерпілих каже, підозрюваний юнак відмовився здавати кров на аналіз

Цитата:

“Момент трохи незрозумілий для мене як представника потерпілої. Справа в тому, що після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільного здавання крові на аналіз. Безумовно, це його право за законом. Але сторони слідства мають право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право — не реалізовано”, — написав Черняк.

Що було раніше

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.

27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti. 28 жовтня суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.