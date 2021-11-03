Смертельна ДТП у Харкові: представник потерпілих каже, підозрюваний юнак відмовився здавати кров на аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. 16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз після смертельного зіткнення Infinity та Chevrolet у Харкові. Про це на своїй сторінці у Facebook написав представник родини загиблого водія Chevrolet Ігор Черняк, пише УНН.
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“Момент трохи незрозумілий для мене як представника потерпілої. Справа в тому, що після ДТП Микола Харківський відмовився від добровільного здавання крові на аналіз. Безумовно, це його право за законом. Але сторони слідства мають право звернутися до суду для примусового відбору біологічних зразків. І поки це право — не реалізовано”, — написав Черняк.
Що було раніше
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.
27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti. 28 жовтня суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.