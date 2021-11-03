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Смертельное ДТП в Харькове: представитель потерпевших говорит, подозреваемый юноша отказался сдавать кровь на анализ

Киев • УНН

 • 19769 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. 16-летний Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ после смертельного столкновения Infinity и Chevrolet в Харькове. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель семьи погибшего водителя Chevrolet Игорь Черняк, пишет УНН.

Смертельное ДТП в Харькове: представитель потерпевших говорит, подозреваемый юноша отказался сдавать кровь на анализ

Цитата:

“Момент немного непонятный для меня как представителя потерпевшей. Дело в том, что после ДТП Николай Харьковский отказался от добровольной сдачи крови на анализ. Безусловно, это его право по закону. Но стороны следствия имеют право обратиться в суд для принудительного отбора биологических образцов. И пока это право - не реализовано”, — написал Черняк.

Что было ранее

26 октября 2021 года в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Позже полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

27 октября стражи порядка объявили подозрение 16-летнему водителю Infiniti. 28 октября суд в Харькове отправил 16-летнего парня в СИЗО на два месяца без альтернативы в виде залога.

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