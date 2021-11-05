Смертельна ДТП у Харкові: у 16-річного підозрюваного примусово візьмуть кров на аналіз
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У 16-річного Миколи Харківського, підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові, примусово відберуть кров для проведення експертиз. Раніше підліток відмовлявся від добровільної здачі крові. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм, який є засновником юридичної компанії, яка представляє інтереси потерпілої, передає УНН.
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“У Миколи Харківського примусово відберуть кров для проведення експертиз. Поліція зробила те, що потрібно було: звернулась до суду з відповідним клопотанням. Сьогодні клопотання суд задовольнив та, дозволив слідчому примусове відібрання зразків крові підозрюваного”, — розповів Найєм.
Деталі
За його словами, зразки крові необхідні для порівняльного аналізу в ряді спеціальних експертиз, більшість з яких вже призначена.
Окрім того, Найєм повідомив, що строки апеляційного оскарження запобіжного заходу повинні були закінчитись ще 2 листопада.
"Адвокати нашої компанії промоніторили — скарга не надходила.Чи означає це те, що сторона захисту згодна з необхідністю тримання підозрюваного під вартою? Думаю, скоро дізнаємось",- додав він.
Контекст
16-річний Микола Харківський відмовився від добровільної здачі крові на аналіз після смертельного зіткнення Infinity та Chevrolet у Харкові.
Що було раніше
26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.
27 жовтня правоохоронці оголосили підозру 16-річному водію Infiniti.
28 жовтня суд у Харкові відправив 16-річного хлопця у СІЗО на два місяці без альтернативи у вигляді застави.