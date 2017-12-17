Смертельная авария на Волыни: один погибший, пятеро травмированы

Водитель Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord. В результате ДТП - 5 пострадавших и 1 погибший.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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