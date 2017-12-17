Смертельная авария на Волыни: один погибший, пятеро травмированы
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 17 декабря. УНН. Вблизи с.Войница Локачинского района вчера произошло смертельное ДТП, в результате ДТП - 5 пострадавших и 1 погибший. Сообщает пресс-служба патрульной полиции Луцка, передает УНН.
Водитель Fiat выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Accord. В результате ДТП - 5 пострадавших и 1 погибший.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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