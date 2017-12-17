Смертельна аварія на Волині: один загиблий, п'ятеро травмовані
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 17 грудня. УНН. Поблизу с. Війниця Локачинського району вчора трапилася смертельна ДТП, у результаті автопригоди – 5 потерпілих та 1 загиблий. Повідомляє прес-служба патрульної поліції Луцька, передає УНН.
Водій Fiat виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Honda Accord. У результаті автопригоди – 5 потерпілих та 1 загиблий.
На місці події працювала слідчо-оперативна група.
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