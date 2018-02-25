Смерть за присоединение к "Исламскому государству": 15 турецких женщин осудили в Ираке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Иракский суд приговорил 15 турецких женщин к смертной казни после того, как признал их виновными в причастности к группировке "Исламское государство", передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Как пишет издание, суд 25 февраля приговорил еще одну турецкую женщину за присоединение к группе.
Судья отметил, что суд вынес приговор "после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группе (ИД - ред.), после того, как они признались в браке с участниками или предоставлении членам группы материально-технической помощи, или помощи в проведении террористических атак".
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По информации СМИ, Ирак задержал по меньшей мере 560 женщин и 600 детей, признанных боевиками или родственниками представителей группировки "Исламское государство".