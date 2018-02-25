Смерть за приєднання до "Ісламської держави": 15 турецьких жінок засудили в Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Іракський суд засудив 15 турецьких жінок до смертної кари після того, як визнав їх винними в причетності до угруповання “Ісламська держава”, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
Як пише видання, суд 25 лютого засудив ще одну турецьку жінку за приєднання до цієї групи.
Суддя зазначив, що суд виніс вирок “після того, як було доведено, що вони належать до терористичної групи (ІД - ред.), після того, як вони зізналися в шлюбі з учасниками або наданні членам групи матеріально-технічної допомоги, або допомозі у проведенні терористичних атак”.
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За інформацією ЗМІ, Ірак затримав щонайменше 560 жінок і 600 дітей, визнаних бойовиками або родичами представників угруповання “Ісламська держава”.