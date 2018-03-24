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Смерть в метрополитене Харькова: работнице подземки сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности

Смерть в метрополитене Харькова: работнице подземки сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности

Киев  •  УНН

 • 13855 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Работнице метрополитена Харькова сообщили о подозрении за нарушение правил безопасности движения транспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

“18 января в отдел полиции в метрополитене поступило сообщение от старшего поездного диспетчера. Сотрудник рассказал о том, что при выезде на платформу станции метро „Центральный рынок“ машинист электропоезда применил экстренное торможение. Данные действия были совершены с целью предотвращения наезда на мужчину, который находился в тоннеле между станциями метро. в результате экстренной остановки пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в бессознательном тяжелом состоянии. На следующий день он умер, не приходя в сознание”, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что 18 января погибший спустился с платформы станции метро “Центральный рынок” на рельсы и направился в тоннеле в сторону станции метро “Южный вокзал”. Сработало устройство контроля прохода в тоннель. В результате в тоннеле загорелся свет, а также сработала звуковая сигнализация в помещении дежурного по станции “Центральный рынок”.

“Вопреки требованиям должностных инструкций, 37-летняя работник метрополитена не приняла необходимые действия, в том числе по задержанию нарушителя. Вместо этого женщина выключила рабочее освещение сигнализации тоннеля и привела устройство контроля прохода в тоннель в рабочее состояние”, — отметили в полиции.

Следственное отделение отдела полиции в метрополитене открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления 23 марта.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, офицер полиции насмерть сбил пешехода в Запорожской области.

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