Смерть у метрополітені Харкова: працівниці підземки оголосили підозру в порушенні правил безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Працівниці метрополітену Харкова повідомили про підозру за порушення правил безпеки руху транспорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“18 січня до відділу поліції в метрополітені надійшло повідомлення від старшого поїзного диспетчера. Працівник розповів про те, що при виїзді на платформу станції метро „Центральний ринок“ машиніст електропотягу застосував екстрене гальмування. Дані дії були вчинені з метою запобігання наїзду на чоловіка, який знаходився в тунелі між станціями метро. Внаслідок екстреної зупинки потерпілий був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги у непритомному тяжкому стані. Наступного дня він помер, не приходячи до тями”, — йдеться в повідомленні.
З’ясувалося, що 18 січня загиблий спустився з платформи станції метро “Центральний ринок” на рейки та попрямував тунелем у бік станції метро “Південний вокзал”. Спрацював пристрій контролю проходу до тунелю. Внаслідок цього в тунелі увімкнулось світло, а також спрацювала звукова сигналізація у приміщенні чергового по станції “Центральний ринок”.
“Всупереч вимогам посадових інструкцій, 37-річна працівник метрополітену не вжила необхідні дії, у тому числі по затриманню порушника. Замість цього жінка вимкнула робоче освітлення сигналізації тунелю та привела пристрій контролю проходу до тунелю у робочий стан”, — зазначили в поліції.
Слідче відділення відділу поліції в метрополітені відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Покарання за цей злочин передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Жінці повідомили про підозру у вчинення кримінального правопорушення 23 березня.
Тривають слідчі дії.
Нагадаємо, офіцер поліції на смерть збив пішохода в Запорізькій області.