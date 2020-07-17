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Смерть сотрудника СБУ: задержанным сообщили о подозрении

Смерть сотрудника СБУ: задержанным сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Двум лицам сообщено о подозрении в убийстве следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины Романа Закладного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 5 сообщено о подозрении двум лицам, причастным к совершению разбойного нападения на сотрудника СБУ и нанесении ему тяжкого телесного повреждения, что привело к наступлению смерти", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данным следствия, 14 июля 2020 года примерно в 23:30 минут, находясь на ул. Иорданской, подозреваемые заметили потерпевшего и напали на него с целью завладения его имуществом.

"Один из злоумышленников нанес мужчине удар в область головы, после чего нападавшие завладели его личными вещами, мобильными телефонами, банковской картой, сумкой и документами, и скрылись с места преступления. Тело потерпевшего без признаков жизни обнаружили прохожие", - отмечается в сообщении.

Также по результатам проведенных комплексных мероприятий правоохранителям удалось установить лиц, причастных к совершению этого преступления, и задержать их.

"Ими оказались двое мужчин 1990 и 1997 г.р., которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них сейчас является обвиняемым по уголовному делу, находящемся на рассмотрении в Оболонском районном суде столицы, а другой ранее судим за умышленное тяжкое телесное повреждение. В ходе осмотра по месту жительства задержанных изъято банковскую карточку потерпевшего, его документы и сумку", - говорится в сообщении.

Также установлено лицо, которому злоумышленники сбыли мобильные телефоны погибшего. Указанные вещественные доказательства изъяты.

Кроме того, при обследовании прилегающей к месту происшествия территории изъято предполагаемое орудие преступления.

"Сейчас в суд подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Покойный занимался расследованием дел о государственной измене.

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