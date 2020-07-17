Смерть співробітника СБУ: затриманим повідомили про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Двом особам повідомлено про підозру у вбивстві слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України Романа Закладного. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба прокуратури міста Києва.

“За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 5 повідомлено про підозру двом особам, причетним до вчинення розбійного нападу на співробітника СБУ та нанесення йому тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до настання смерті”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідства, 14 липня 2020 року приблизно о 23:30 хвилин, перебуваючи на вул. Йорданській, підозрювані помітили потерпілого та напали на нього з метою заволодіння його майном.

“Один із зловмисників завдав чоловіку удар в ділянку голови, після чого нападники заволоділи його особистими речами, а саме мобільними телефонами, банківською карткою, сумкою та документами, і зникли з місця скоєння злочину. Тіло потерпілого без ознак життя знайшли перехожі”, — зазначається в повідомленні.

Також за результатами проведених комплексних заходів правоохоронцям вдалося встановити осіб, причетних до вчинення цього злочину, та затримати їх.

“Ними виявилися двоє чоловіків 1990 та 1997 р.н., які раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності: один з них наразі є обвинуваченим у кримінальній справі, що перебуває на розгляді в Оболонському районному суді столиці, а інший раніше засуджений за умисне тяжке тілесне ушкодження. У ході огляду за місцем мешкання затриманих вилучено банківську картку потерпілого, його документи та сумку”, — йдеться в повідомленні.

Також встановлено особу, якій зловмисники збули мобільні телефони загиблого. Вказані речові докази вилучено.

Крім того, під час обстеження прилеглої до місця події території вилучено ймовірне знаряддя злочину.

“Наразі до суду підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві знайшли вбитим слідчого в особливо важливих справах Служби безпеки України. Покійний займався розслідуванням справ про державну зраду.

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